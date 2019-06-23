Барселона не змогла домовитись з ПСЖ щодо трансферу Неймара, – ЗМІ

Сага з поверненням форварда ПСЖ Неймара в Барселону, схоже, добігає кінця.

ПСЖ відповів Барселоні категоричною відмовою на запит щодо трансферу Неймара, повідомляє TF1.

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За інформацією видання, керівництво паризького клубу не має наміру відпускати свою головну зірку. Проте, сам бразилець не в захваті від ініціативи залишатись в Парижі.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ з Барселони влітку 2017-го за 222 млн євро, ставши найдорожчим футболістом в історії.

В минулому сезоні Ліги 1 27-річний бразилець провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 8-ма асистами.

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