''Зберігайте спокій, я прийду'': Неймар послав меседж гравцям Барселони

Трансферна сага з поверненням форварда Парі Сен-Жермен Неймара до Барселони триває.

Бразильський нападник, вочевидь, впевнений, що повернеться на Камп Ноу. Про це, зокрема, свідчить обкладинка каталонського видання Sport.

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Неймар дав чіткий сигнал гравцям Барселони, що гратиме за "блаугранас" у новому сезоні. За інформацією видання, опальний бразилець задля свого камбеку погодився на суттєве зменшення зарплати. Замість 37 млн євро в Парижі він зароблятиме 22 млн євро на рік у Барселоні. Таку ж платню Неймар мав у складі каталонців перед своїм рекордним трансфером у ПСЖ.

У сезоні 2018/19 Неймар через травми та дискваліфікації зіграв лише 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі. Нині він відновлюється від чергового ушкодження.

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