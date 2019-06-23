Барселона не смогла договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, – СМИ

Сага с возвращением форварда ПСЖ Неймара в Барселону, похоже, подходит к концу.

ПСЖ ответил Барселоне категорическим отказом на запрос по трансферу Неймара, сообщает TF1.

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По информации издания, руководство парижского клуба не намерено отпускать свою главную звезду. Однако, сам бразилец не в восторге от инициативы оставаться в Париже.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В прошлом сезоне Лиги 1 27-летний бразилец провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

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