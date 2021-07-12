Каталонці не збираються підсилювати Атлетіко нападником Антуаном Грізманном, інформує Sport.es.

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Керівництво Барселони добре пам'ятає минулорічне фіаско з Луїсом Суаресом, якого за смішну суму продали "матрацникам". Уругваєць став важливою частиною чемпіонського складу Дієго Сімеоне, а самі "блаугранас" фінішували лише третіми. Цього ж літа Грізманну будуть шукати інші варіанти, якщо чемпіона світу таки доведеться продавати. Обмін з Атлетіко каталонців також не цікавить.

До слова, Грізманн провів 51 матч у минулому сезоні, записавши до свого активу 20 голів та 13 результативних передач. Контракт француза з Барселоною чинний до літа 2024 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 60 млн євро.

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