Каталонцы не собираются усиливать Атлетико нападающим Антуаном Гризманном, информирует Sport.es.

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Руководство Барселоны хорошо помнит прошлогоднее фиаско с Луисом Суаресом, которого за смешную сумму продали "матрасникам". Уругваец стал важной частью чемпионского состава Диего Симеоне, а сами "блаугранас" финишировали лишь третьими. Этим летом Гризманну будут искать другие варианты, если чемпиона мира таки придется продавать. Обмен с Атлетико каталонцев также не интересует.

К слову, Гризманн провел 51 матч в прошлом сезоне, записав в свой актив 20 голов и 13 результативных передач. Контракт француза с Барселоной действует до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt – 60 млн евро.

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