Барселона не собирается менять Гризманна в Атлетико – каталонцы боятся повторения чемпионского подарка имени Суареса
Барселона хочет избежать ошибок прошлого, которые помогли конкурентам в борьбе за чемпионство.
Каталонцы не собираются усиливать Атлетико нападающим Антуаном Гризманном, информирует Sport.es.
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Руководство Барселоны хорошо помнит прошлогоднее фиаско с Луисом Суаресом, которого за смешную сумму продали "матрасникам". Уругваец стал важной частью чемпионского состава Диего Симеоне, а сами "блаугранас" финишировали лишь третьими. Этим летом Гризманну будут искать другие варианты, если чемпиона мира таки придется продавать. Обмен с Атлетико каталонцев также не интересует.
К слову, Гризманн провел 51 матч в прошлом сезоне, записав в свой актив 20 голов и 13 результативных передач. Контракт француза с Барселоной действует до лета 2024 года, а нынешняя цена за Transfermarkt – 60 млн евро.
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