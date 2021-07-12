Французький Марсель вивчає можливість придбати Коутінью та готує пропозицію Барселоні, повідомляє Sport.es з посиланням на L'Equipe.

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Олімпік не зможе дозволити собі повну зарплату бразильця, яка становить 12 млн євро, але готовий платити половину суми, а також виплатити 10 млн євро. Зазначається, що Коутінью розуміє, що не отримуватиме таку суму і в Барселоні, яка намагається зменшити витрати на зарплати гравців, аби підписати контракт з Мессі.

Зазначимо, що Філіппе провів лише 14 матчів у складі Барселони в минулому сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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