Неймар відновив перемовини з Реалом після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Барселона визначила свою позицію

Потенційний трансфер форварда ПСЖ Неймара в Реал отримав реальні шанси на здійснення.

Після фатального вильоту ПСЖ з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед Неймар не має бажання залишатись в паризькому клубі, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, батько бразильця відновив переговори з представниками Реала щодо трансферу сина в мадридський клуб.

Барселона, якій раніше ЗМІ приписували бажання повернути Неймара, ніяк не реагує на намір 27-річного нападника покинути Париж, тому такий трансфер нівелюється.

Натомість ПСЖ в особі президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі має намір зберегти Неймара, запропонувавши йому додаткові спонсорські контракти.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів лише 13 матчів через травми.

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