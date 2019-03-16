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Неймар відновив перемовини з Реалом після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Барселона визначила свою позицію

12:09 347 Читать на русском
Неймар відновив перемовини з Реалом після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Барселона визначила свою позицію
Неймар / Фото Diario AS

Потенційний трансфер форварда ПСЖ Неймара в Реал отримав реальні шанси на здійснення.

Після фатального вильоту ПСЖ з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед Неймар не має бажання залишатись в паризькому клубі, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, батько бразильця відновив переговори з представниками Реала щодо трансферу сина в мадридський клуб.

Барселона, якій раніше ЗМІ приписували бажання повернути Неймара, ніяк не реагує на намір 27-річного нападника покинути Париж, тому такий трансфер нівелюється.

Натомість ПСЖ в особі президента клубу Нассера Аль-Хелаїфі має намір зберегти Неймара, запропонувавши йому додаткові спонсорські контракти.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів лише 13 матчів через травми.

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Теги
Трансфери Реал Мадрид Неймар Неймар Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери
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