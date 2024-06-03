У своїх соцмережах УЄФА опублікували список гравців, які стали найкращими під час розіграшу турніру.

Вінісіус здобув звання найкращого гравця Ліги чемпіонів – Беллінгем не залишився без нагороди

Попри те, що Андрій Лунін доволі впевнено провів турнір і саме його сейви забезпечили Реалу участь у фіналі Ліги чемпіонів, не потрапив до 11-ки найкращих. Та ж участь спіткала нападника Кіліана Мбаппе, який у 12 матчах забив 8 голів, та форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанд (6 голів у 8 іграх).

Нагадаємо, що переможцем Ліги чемпіонів став Реал. "Вершкові" у фіналі перемогли Борусію Д (2:0) і завоювали трофей у 15 раз.

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Символічна збірна сезону Ліги чемпіонів:

Воротар: Кобель (Борусія);

Захисники: Матсен, Хуммельс (обидва – Борусія), Рюдігер, Карвахаль (обидва – Реал);

Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Беллінгем (Реал), Забітцер (Борусія);

Нападники: Вінісіус (Реал), Філіп Фоден (Манчестер Сіті), Харрі Кейн (Баварія).