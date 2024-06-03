Лунін та Мбаппе не потрапили до символічної збірної сезону Ліги чемпіонів – УЄФА назвав 11-ку найкращих
УЄФА представив символічну збірну Ліги чемпіонів сезону 2023/24.
У своїх соцмережах УЄФА опублікували список гравців, які стали найкращими під час розіграшу турніру.
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Попри те, що Андрій Лунін доволі впевнено провів турнір і саме його сейви забезпечили Реалу участь у фіналі Ліги чемпіонів, не потрапив до 11-ки найкращих. Та ж участь спіткала нападника Кіліана Мбаппе, який у 12 матчах забив 8 голів, та форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанд (6 голів у 8 іграх).
Нагадаємо, що переможцем Ліги чемпіонів став Реал. "Вершкові" у фіналі перемогли Борусію Д (2:0) і завоювали трофей у 15 раз.
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Символічна збірна сезону Ліги чемпіонів:
Воротар: Кобель (Борусія);
Захисники: Матсен, Хуммельс (обидва – Борусія), Рюдігер, Карвахаль (обидва – Реал);
Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Беллінгем (Реал), Забітцер (Борусія);
Нападники: Вінісіус (Реал), Філіп Фоден (Манчестер Сіті), Харрі Кейн (Баварія).