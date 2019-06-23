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Барселона не розглядає можливість повернення в команду Дані Алвеса

23 червня 23:00 362 Читать на русском
Барселона не розглядає можливість повернення в команду Дані Алвеса
Дані Алвес хоче в Барселону / ПСЖ

Віковий захисник Дані Алвес, ймовірно, не повернеться в Барселону.

Колишній захисник Барселони Дані Алвес мріє про повернення в каталонський клуб після відходу з ПСЖ цього літа. Проте керівництво "блаугранас" навіть не розглядають варіант з поверненням ветерана, повідомляє Marca з посиланням на RAC1.

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Барселона має низку гравців на правому фланзі оборони, зокрема Нельсона Семеду, Серхі Роберто та Муссу Ваге, тому не зацікавлені у поверненні Алвеса.

Нагадаємо, бразилець вже виступав за каталонський клуб впродовж 2008-2016-х років. Загалом оборонець зіграв за Барселону в 321-у матчі.

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Іспанія Дані Алвес Дані Алвес Барселона Барселона Трансфери Барселони
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