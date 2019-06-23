Барселона не рассматривает возможность возвращения в команду Дани Алвеса

Возрастной защитник Дани Алвес, вероятно, не вернется в Барселону.

Бывший защитник Барселоны Дани Алвес мечтает о возвращении в каталонский клуб после ухода с ПСЖ этим летом. Однако руководство "блаугранас" даже не рассматривают вариант с возвращением ветерана, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

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Барселона имеет ряд игроков на правом фланге обороны, в частности Нельсона Семеду, Серхи Роберто и Муссу Ваге, поэтому не заинтересованы в возвращении Алвеса.

Напомним, бразилец уже выступал за каталонский клуб на протяжении 2008-2016-х годов. В общем защитник сыграл за Барселону в 321-м матче.

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