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Лаллана може підсилити конкурента Ліверпуля

18:27 131 Читать на русском
Лаллана може підсилити конкурента Ліверпуля
Адам Лаллана (в центрі) / Reuters

Півзахисник Адам Лаллана в найближче трансферне вікно планує змінити Ліверпуль на інший англійський топ-клуб.

Новий сезон досвідчений хавбек може розпочати в Лестері, повідомляє Daily Star.

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Контракт Лаллани з мерсисайдцями завершує дію влітку 2020-го. Ліверпуль наразі не веде перемовини про продовження угоди, тому англієць, вочевидь, стане вільним агентом. "Лисиці" є головним претендентом на Лаллану. Саме керманич Лестера Брендан Роджерс підписав півзахисника в Ліверпуль у 2014 році.

У нинішньому сезоні Адам Лаллана провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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