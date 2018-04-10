Шевченко і 75 тисяч євро, замість Роналдо підписати іншу легенду – 4 історії трансферів, які могли змінити футбол

Transfermarkt розповів дивовижні історії, як Кельн відмовлявся від трансферу Андрія Шевченка, а інший німецький середняк міг підписати Роналдо. Вони зробили не ту ставку, але гравці, які потім стали знаменитостями, можуть радіти цьому.

Андрій Шевченко за 75 тисяч євро? "Чортова екзотика"

"Майже трансфери". Перемовини були в активній фазі, але щось ставало на заваді. У 1997-му році тоді ще юний Андрій Шевченко міг перебратись... у Бундеслігу. Київське Динамо ще не було схожим на клуб, здатний стати грозою Європи, хоч, може, потайки і почало мріяти про це.

Спочатку Вердер, в згодом і Кельн отримав пропозицію придбати 20-річного українського форварда за декілька сотень тисяч німецьких марок (нині це жалюгідні 75 тисяч євро). Поговорили і з тодішнім тренером динамівців Валерієм Лобановським. Директор клубу Руль вибрав Горана Вуковіча, який так і залишився відомий тим, що якимсь дивом зіграв колись 2 матчі за Барселону.

"З дитсадка маю огиду до перлової і пшоняної каші". Андрій Шевченко, якого ви не знали

А щодо Шевченка сказав тренеру Петеру Нойруреру, як відрізав: "Може, він і хорошй, але припини думати про цих чортових екзотичних гравців". І хвала небесам, що так! За декілька років Динамо заробить на Мілані у понад 200 разів більше. Кельн? "Цапи" вилетять у другу Бундеслігу.

Штутгарт мав бути першим європейським клубом Роналдо

Майбутній "Феномено" перебрався з Бразилії у ПСВ, а міг почати з Німеччини. Тренер молодіжки швабів Ральф Рангнік залишився враженим своїм вояжем у країну селесао. Проте на дворі був 1994-й, і боси Штутгарта вирішили, що платити 4 млн євро за 17-річного форварда Крузейро це "гітарний перебор".

Та й на горизонті з'явився нападник Мілана Джоване Елбер з ціною у 2 мільйони. Утім і цей бразилець вразив та пізніше перейшов у Баварію за 6,5 млн євро. Може, не став зіркою планетарного масштабу, як "Зубанчик", але реалізував себе як легенда Бундесліги – один зі найкращих легіонерів чемпіонату в історії.

А за Роналдо нідерландський ПСВ після ЧС-1994 заплатив навіть 5,5 млн євро, і далі було тільки більше.

Хайнкес не дочекався Мор'єнтеса в Шальке

Той самий тренер-чемпіон Юпп Хайнкес прагнув компенсувати втрату Еміля Мпензи трансфером 26-річного Фернандо Мор'єнтеса з Реала. Сторони уже домовились про вартість у 10 млн євро. На заваді стояла зарплата іспанського форварда (2,7 млн євро у 2003-му) і небажання самого гравця. Мор'єнтес забажав перейти в Монако і не прогадав, вийшовши у фінал Ліги чемпіонів з монегасками. Шальке в підсумку орендував нападника Пашинга Едуардо Еді Глідера, який повністю розчарував.

Павел Недвед міг піти менш зірковим шляхом

Навесні 1996-го майбутній володар Золотого м'яча став об'єктом інтересів Дуйсбурга, однак Павел Недвед вчинив дуже мудро – сказав німцям, що рішення прийматиме після Євро. На Чемпіонаті Європи чеський півзахисник феєрив так, що перебрався у тодішній гранд Лаціо за 3,5 млн євро.

Потім був трансфер Недведа в Турин – перше велике творіння зажерливого агента Міно Райоли, коли Ювентус виклав за гравця понад 40 млн євро. Сам Павел став легендою і директором туринського клубу.