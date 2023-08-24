Барселона не може підписати зірку Ман Сіті – фінансові проблеми каталонців заважають трансферу
Жоау Канселу вже узгодив умови особистого конракту з Барселоною, але трансфер може не відбутися.
Перехід захисника Манчестер Сіті Жоау Канселу в каталонську Барселону перебуває під загрозою зриву – ФІФА не дає дозволу на цей трансфер, поки "синьо-гранатові" не пройдуть перевірку фінансового Fair Play. Про це пише Фабріціо Романо.
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Зазначимо, що Барселона також не може зареєструвати нові контракти з Іньякі Пеньєю, Маркосом Алонсо та Іньїго Мартінесом.
Минулого сезону на рахунку 29-річного португальця один гол і чотири асисти у 15 матчах Бундесліги – Канселу на правах оренди виступав за Баварію.
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