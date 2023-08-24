Жоау Канселу уже согласовал условия личного конракта с Барселоной, но трансфер может не состояться.

Переход защитника Манчестер Сити Жоау Канселу в каталонскую Барселону находится под угрозой срыва – ФИФА не дает разрешения на этот трансфер, пока "сине-гранатовые" не пройдут проверку финансового Fair Play. Об этом пишет Фабрицио Романо.

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Барселона также не может зарегистрировать новые контракты с Иньяки Пеньей, Маркосом Алонсо и Иньиго Мартинесом.

В прошлом сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги – Канселу на правах аренды выступал за Баварию.

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