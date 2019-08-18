ПСЖ налаштований відпустити Неймара в оренду, – Goal

Новий поворот у трансферній сазі з відходом із французького Парі Сен-Жермен форварда Неймара. Авторитетний портал анонсував можливу оренду бразильця.

ПСЖ готовий віддати опального нападника в оренду, стверджує Goal.com.

Семеду готовий стати частиною угоди з повернення Неймара в Барселону, – MD

За інформацією видання, невизначена ситуація щодо Неймара дратує керівництво парижан. Боси французького гранда вже готові відпустити 27-річного бразильця в оренду з обов'язковою опцією викупу через рік. Такий крок, на думку представників "червоно-синіх", повинен форсувати трансфер до Барселони чи мадридського Реала.

До слова, Неймар є найдорожчим гравцем планети. Два роки тому Парі Сен-Жермен заплатив Барселоні за форварда 222 млн євро.

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