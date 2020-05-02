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Барселона не купуватиме Санчо, – MD

2 травня 14:24 276 Читать на русском
Барселона не купуватиме Санчо, – MD
Джейдон Санчо / Bongarts

Провідне спортивне видання Каталонії спростовує інтерес Барселони до вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо.

20-річний англієць не входить до трансферних цілей "блаугранас" і каталонці не боротимуться за нього найближчого літа, стверджує Mundo Deportivo.

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Видання спростовує інформацію Sport.es про те, що Санчо став альтернативою трансферу Неймара. Барса нібито готова була віддати за вінгера Борусії Д 130 млн євро, а Ансу Фаті міг стати частиною угоди. Натомість команда Кіке Сетьєн влітку зосередиться на інших покупках.

До слова, в нинішньому сезоні Джейдон Санчо провів 23 матчі в Бундеслізі, в яких забив 14 м'ячів і віддав 15 результативних передач. Основним претендентом на нього вважається Манчестер Юнайтед.

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