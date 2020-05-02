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"Бомба": Барселона визначилась із альтернативою Неймару – спадкоємець Мессі буде списаний в кузню талантів

2 травня 12:00 2104 Читать на русском
"Бомба": Барселона визначилась із альтернативою Неймару – спадкоємець Мессі буде списаний в кузню талантів
Рашфорд і Санчо / Diario AS

Іспанська Барселона знайшла несподіваний варіант підсилення складу через труднощі з потенційним трансфером форварда французького Парі Сен-Жермен Неймара.

"Блаугранас" звернули увагу на вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо, повідомляє Sport.es.

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На Камп Ноу бачать англійця альтернативою Неймару. Він молодший і дешевший за бразильця. "Джмелі" попросять за 20-річного виконавця орієнтовно 130 млн євро. Частиною угоди може стати талант Барси Ансу Фаті, який за манерою гри схожий на Санчо.

Повернення Неймара до Барселони стало малоймовірним через кілька чинників – апетити ПСЖ, вік бразильця і зростання рівня травматичності у Франції. Єдиною його перевагою над Санчо є питання адаптації. Англійці, зазвичай, важко приживаються в Іспанії.

До слова, в нинішньому сезоні Джейдон Санчо провів 23 матчі в Бундеслізі, в яких забив 14 м'ячів і віддав 15 результативних передач.

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