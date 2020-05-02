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Дембеле готовий перейти до Манчестер Юнайтед, – MEN

2 травня 13:20 396 Читать на русском
Дембеле готовий перейти до Манчестер Юнайтед, – MEN
Мусса Дембеле (ліворуч) / AFP

Нападник французького Ліона Мусса Дембеле в найближче трансферне вікно може підсилити атакувальну лінію англійського Манчестер Юнайтед.

23-річний форвард має намір змінити клубну прописку влітку, стверджує Manchester Evening News.

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"Червоні дияволи" обрали Дембеле основним кандидатом на підписання у лінію атаки. Сам форвард не проти перебратися на Олд Траффорд. Унаслідок дострокового завершення чемпіонату Франції Ліон залишився без єврокубків на наступний сезон, тому один із лідерів "ткачів" прагне трансферу.

У нинішньому сезоні Мусса Дембеле провів 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі. Раніше інтерес до нього проявляли лондонські клуби – Арсенал і Челсі.

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