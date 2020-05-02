Барселона не будет покупать Санчо, – MD

Ведущее спортивное издание Каталонии опровергает интерес Барселоны к вингеру дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

20-летний англичанин не входит в число трансферных целей "блаугранас" и каталонцы не станут бороться за него ближайшим летом, утверждает Mundo Deportivo.

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Издание опровергает информацию Sport.es о том, что Санчо стал альтернативой трансферу Неймара. Барса якобы готова была отдать за вингера Боруссии Д 130 млн евро, а Ансу Фати мог стать частью сделки. В свою очередь команда Кике Сетьена летом сосредоточится на других покупках.

К слову, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел 23 матча в Бундеслиге, в которых забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач. Основным претендентом на него считается Манчестер Юнайтед.

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