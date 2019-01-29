Челсі зацікавлений у придбанні Ракітіча

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч може переїхати на Туманний Альбіон.

За інформацією іспанської газети Sport, лондонський клуб має намір підписати хорвата під час літнього трансферного вікна.

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"Сині" прагнуть продати хавбека Денні Дрінквотера, який не виправдав надій на Стемфорд Брідж, та підсилити середню лінію Іваном Ракітічем.

Раніше гравець повідомив, що хоче залишитися у каталонському клубі та буде боротися за місце у стартовому складі Барселони. Днями ЗМІ повідомляли, що хорват може покинути "блаугранас" через покупку Френкі де Йонга, який приєднається до команди влітку.

Контракт Іван з Барселоною діє до 2021 року. У послугах футболіста також зацікавлений Ювентус.

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