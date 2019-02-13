Найбезглуздіший фол в історії, спровокований Кройфом, "прецедент Степаненка" та ще 3 фішки протистояння Аякс – Реал

Матчі між Реалом та Аяксом – класика європейського футболу. Тут ніколи не бракувало великих голів, скандалів і трохи шаленства. "Футбол 24" пригадує 5 найрезонансніших моментів історичного протистояння, яке налічує 13 поєдинків.

Курйозний гол Кройфа з фейлом голкіпера Реала у прем'єрі

Аякс та Реал провели свою дебютну зустріч в рамках 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів 1967/78. На той момент мадридський клуб вже мав у своєму активі шість трофеїв найпрестижнішого єврокубка, тоді як нідерландці лише закладали фундамент власної гегемонії у Старому Світі початку 70-х. Перший матч команд, який приймав Олімпійський стадіон в Амстердамі, завершився бойовою нічиєю 1:1 та запам'ятався фейлом голкіпера "бланкос" Хункери після удару легендарного Кройфа. На Сантьяго Бернабеу за присутності 120 тисяч осіб Реал дотиснув Аякс в овертаймі, пробившись у наступний раунд змагань.

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Найбезглуздіший фол в історії футболу, спровокований Кройфом

Після цього команди знову "схрестили мечі" у сезоні 1972/73, коли Аякс виявився сильнішим за Реал на стадії півфіналу (2:1 та 0:1). У амстердамському поєдинку Йохан Кройф спровокував абсурдний вільний удар, намагаючись завадити воротарю "бланкос" вибити м'яч у поле. Німецький арбітр Рудольф Гльокнер помітив неіснуючий фол на лідері Аякса з боку мадридця Беніто та призначив вільний удар, який завершився другим голом господарів. Іспанська преса згодом здійняла величезний галас через дивне суддівство, називаючи епізод за участі Кройфа "найбезглуздішим порушенням в історії футболу".

"Коридор пошани" для Овермарса

П'ята зустріч історичних грандів трапилась на груповому етапі Ліги чемпіонів 1995/96. Аякс знову двічі обіграв Реал, який перебував на етапі перебудови, а долю першого протистояння вирішив єдиний м'яч Марка Овермарса. В Іспанії, пригадуючи той матч, досі дивуються, чому жоден гравець королівського клубу не зустрічав швидкого вінгера перед штрафним майданчиком. Овермарс, який згодом перебрався в Барселону, сповна скористався "коридором пошани" та вколотив сферу у сітку.

Моурінью, Хабі Алонсо, Рамос та "шоу жовтих карток"

Груповий етап сезону 2010/11. Реал перемагав в Амстердамі 4:0, а Моурінью нагадали, що деяким гравцям не завадило б "обнулитись" перед плей-офф. Делегат "бланкос" Чендо розповів про важливий нюанс португальському фахівцеві, той нашептав на вушко Дудеку, а поляк чкурнув до Касільяса, який передав вказівку Хабі Алонсо та Серхіо Рамосу. Двоє останніх у підсумку отримали по "гірчичнику", пропустивши завершальний поєдинок групи.

УЄФА не залишив без уваги цей епізод. Мадрид оштрафували, а після цього було введене спеціальне правило: футболіст, який форсує попередження, отримує додатковий матч дискваліфікації. "Жертвою" нової норми став, зокрема, Тарас Степаненко, який поплатився за маленькі футбольні хитрощі у матчі проти Коньяспора.

Супергол Бензема, який затьмарив хет-трик Роналду

Аякс та Реал згодом ще двічі потрапляли у одну групу Ліги чемпіонів. Востаннє команди зустрічались у сезоні 2012/13, коли Мадрид просто познущався над амстердамцями, здобувши дві переконливі перемоги з рахунком 4:1. Особливо ефектно "бланкос" розбили свого "вічного" суперника в гостях. Кріштіану Роналду оформив хет-трик, але гол вечора записав собі у актив Карім Безема, відзначившись розкішним пострілом бісіклетою.

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