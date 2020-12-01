"Барселона не виплатила мені компенсацію і нічого не запропонувала. Вони навіть не подзвонили мені, щоб сказати про звільнення.

Сетьєн подав до суду на Барселону через невиплату компенсації за розрив угоди

Очевидно, що клуб проходить через тривожний час, це було чітко видно. Це безпосередньо впливає на спортивні результати.

Завжди віриш, що зможеш допомогти вирішити цю проблему. Але це було неможливо, хоча ми зробили все, що могли", – цитує Сетьєна Marca.

Нагадаємо, влітку Барса звільнила Кіке Сетьєна, призначивши на його місце Рональда Кумана.

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