Барселона нацелилась на Давида Луиса

Барселона хочет бесплатно подписать защитника Челси Давида Луиса.

Барселона заинтересована в услугах бразильского защитника и готова его пригласить в ряды "блаугранас" по окончании сезона, когда Луис получает статус свободного агента, сообщает Express.

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31-летний футболист, контракт которого с "синими" кончается летом 2019 года, пока не договорился с лондонским клубом относительно нового соглашения и зимой получит право начать переговоры с любым клубом.

Во времена Антонио Конте шли активные разговоры о возможном ухода бразильского защитника со Стэмфорд Бридж, ведь тогдашний наставник "синих" не рассчитывал на игрока, зато новый наставник Челси Маурицио Сарре использует Давида в качестве игрока основы.

Ранее сообщалось, что бразилец готов продлить контракт с Челси.

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