"Блаугранас" работает над сохранением своих основных игроков. Барселона в скором времени продлит контракт с главным тренером команды Хави, а также руководство предложило новое соглашение полузащитнику Фрэнки де Йонгу.

Барселона удвоит зарплату Хави, но контракт будет короче

Согласно информации As, каталонский клуб рассчитывает, что нидерландец согласится адаптировать свою зарплату "к сложной экономической реальности Барселоны". Агенты де Йонга не спешат садиться за стол переговоров с "блаугранас". Представители хавбека хотят подтверждения, что их клиент получит ключевую роль в команде.

Напомним, что действующее соглашение полузащитника с Барселоной рассчитано до 2026 года. За каталонцев де Йонг выступает уже пятый сезон подряд. На этот момент он сыграл 187 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.

Мессі, Роналду та ще 15 суперзірок у глибокій старості – ШІ показав, як виглядатимуть футболісти через 50 років