Хаві найближчими днями продовжить контракт з Барселоною, повідомляє Marca. Але не до 2026-го, як планувалося раніше, а лише до 2025-го.

Хаві вибухнув гнівом, розігравши яскраву пантоміму – наставник Барселони назвав головного винуватця

Фахівець прийшов у кризову Барсу восени 2021 року на маленьку зарплату, оскільки клуб мав фінансові проблеми. Тепер після виграного чемпіонства Хаві попросив підняти оклад до тієї суми, яка б відповідала статусу тренера Барселони.

Барселоні така вимога не сподобалася, клуб не планував сильно збільшувати витрати на головного тренера, адже фінансовий дефіцит залишається. Однак сторони зійшлися на тому, що зарплата Хаві буде подвоєна.

Хаві зробив Барселону чемпіоном Іспанії, але команда два роки поспіль не виходить у плей-офф Ліги чемпіонів.