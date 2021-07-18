Прихід Еріка Гарсії, прогрес Оскара Мінгеси та Рональда Араухо, а також статус Жерара Піке змушують каталонців шукати новий клуб для Лангле. Барса просто не може тримати в запасі гравця із зарплатою близько 2,7 млн євро.

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Керівництво "синьо-гранатових" вже розпочало переговори щодо можливого трансферу Лангле в один із клубів АПЛ, повідомляє Sport.es з посиланням на Twitch-канал журналіста Жерара Ромеро. Нещодавно в Англію перебрався інший захисник Барси – Жуніор Фірпо.

За інформацією джерела, у випадку з Лангле йдеться про оренду з правом викупу, яке може стати обов'язковим після певної кількості зіграних матчів. Зазначається, що це точно не будуть Вест Хем або Евертон, з яким француза пов'язували раніше.

До слова, Лангле грає за Барселону з 2018 року. У минулому сезоні 26-річний захисник провів 33 матчі в іспанській Прімері, забив один гол і один автогол, а також отримав дев'ять жовтих карток.

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