Приход Эрика Гарсии, прогресс Оскара Мингесы и Рональда Араухо, а также статус Жерара Пике заставляют каталонцев искать новый клуб для Лангле. Барса просто не может держать в запасе игрока с зарплатой около 2,7 млн евро.

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Руководство "сине-гранатовых" уже начало переговоры о возможном трансфере Лангле в один из клубов АПЛ, сообщает Sport.es со ссылкой на Twitch канал журналиста Жерара Ромеро. Недавно в Англию перебрался другой защитник Барсы – Жуниор Фирпо.

По информации источника, в случае с Лангле речь идет об аренде с правом выкупа, которое может стать обязательным после определенного количества сыгранных матчей. Отмечается, что это точно не будут Вест Хэм или Эвертон, с которым француза связывали раньше.

К слову, Лангле играет за Барселону с 2018 года. В прошлом сезоне 26-летний защитник провел 33 матча в испанской Примере, забил один гол и один автогол, а также получил девять желтых карточек.

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