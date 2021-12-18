"Хаві сказав, що Барса все ще може виграти титул? Зараз вони – не наш прямий конкурент, адже є команди, які розташовані до нас значно ближче.

Хаві: Не можна виключати шанси Барселони на перемогу у Ла Лізі

Втім, у Хаві є достатньо якостей, щоб підняти команду. Якби я був тренером Барселони, то говорив би те саме, що й він", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал з 8 очками відриву над Севільєю очолює таблицю Прімери. Барселона розташована аж на восьмій сходинці, відстаючи від мадридців на 18 очок.

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