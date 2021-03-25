Каталонський клуб незабаром може оформити відразу три безкоштовні переходи, стверджує Sport.es.

"Не повірите, поки не побачите": Барселона отримає форму з божевільним набором кольорів

Трансфер Еріка Гарсії – справа вирішена. Центрбек Манчестер Сіті повернеться в рідну Барселону та отримає контракт на 5 років. На підході дві зірки збірної Нідерландів – форвард Мемфіс Депай (Ліон) і хавбек Джорджініо Вейналдум (Ліверпуль). Їхні трирічні контракти чекають схвалення від нової ради директорів, яку формує Жоан Лапорта.

Додамо, що Барселона полювала на Депая та Гарсію ще минулого літа, однак тоді "блаугранас" не змогли заплатити скромні компенсації.

Революція в Барселоні: Лапорта проганяє 8 гравців з кількома зірками – трансферна бомба і майбутнє Мессі