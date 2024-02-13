Керівництво Барселони розуміє, що команді потрібні якісні гравці, хоча на них і важко знайти гроші.

Влітку каталонці будуть шукати підсилення для нового тренера. Пріоритетними стануть запрошення опорного півзахисника та якісного виконавця в атакувальну лінію.

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За інформацією Sport.es, президент Барселони Жоан Лапорта дуже хоче переманити вінгера Мілана Рафаеля Леау. У контракті португальця прописана клаусула, яка становить 150 мільйонів євро. Зважаючи на фінансові проблеми, каталонцям доведеться добряче попрацювати, щоб знайти необхідну суму.

Нагадаємо, Леау визнавали найкращим гравцем Серії А позаминулого сезону, коли Мілан став чемпіоном. У нинішній кампанії Рафа провів 28 матчів на клубному рівні, в яких забив 6 голів та віддав 9 результативних передач.

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