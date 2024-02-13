Руководство Барселоны понимает, что команде нужны качественные игроки, хотя на них и трудно найти деньги.

Летом каталонцы будут искать усиление для нового тренера. Приоритетными станут приглашение опорного полузащитника и качественного исполнителя в атакующую линию.

ПСЖ выбрал замену Мбаппе – парижанам придется искать более 100 миллионов

По информации Sport.es, президент Барселоны Жоан Лапорта очень хочет переманить вингера Милана Рафаэля Леау. В контракте португальца прописана клаусула, которая составляет 150 миллионов евро. Ввиду финансовых проблем, каталонцам придется изрядно потрудиться, чтобы найти необходимую сумму.

Напомним, Леау признавали лучшим игроком Серии А в позапрошлом сезоне, когда Милан стал чемпионом. В нынешней кампании Рафа провел 28 матчей на клубном уровне, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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