Очільнику "блаугранас" важливо поліпшити стосунки з УЄФА, щоб уникнути санкцій, які можуть бути накладені на клуб в результаті скандалу зі "справою Негрейри".

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Як повідомляє Catalunya Ràdio, Жоан Лапорта зустрівся з Александером Чеферіним. Обмін між двома чоловіками завершився на позитивній ноті. Можливо, що предметом торгів була відмова Лапорти від участі у проєкті Суперліги, яку президент "блаугранас" неодноразово підтримував, жорстоко критикуючи УЄФА. Зазначимо, що президент каталонців особисто літав на зустріч до Чеферіна у Словенію, щоб пояснити всі обставини стосовно "справи Негрейри". Наразі Барселона впевнена, що їм не загрожують будь-які санкції з боку УЄФА. Також клуб не буде виключений із наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, на початку квітня УЄФА оголосив, що розгляне звинувачення проти "блаугранас" та призначив інспекторів для розслідування. У разі доведення провини каталонському клубу загрожувала б дискваліфікація з Ліги чемпіонів.

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