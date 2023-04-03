Прокуратура Барселони подала позов на клуб у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Також УЄФА оголосив про початок розслідування щодо цього.

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"Я не можу безпосередньо коментувати це з двох причин. По-перше, тому що у нас є незалежний дисциплінарний комітет. А по-друге, тому що я не займався цим питанням детально. Однак можу сказати одне: я поінформований, ситуація серйозна. Вона настільки серйозна, що, на мій погляд, це один із найсерйозніших випадків у футболі, які я коли-небудь бачив.

На рівні іспанської ліги, звичайно, справа не має терміну давності і не може мати жодних конкурентних наслідків, але провадження триває на рівні іспанської цивільної прокуратури. Але що стосується УЄФА, то тут немає нічого, що не має терміну давності", – цитує Чеферіна Marca.

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