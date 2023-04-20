Главе "блаугранаса" важно улучшить отношения с УЕФА, чтобы избежать санкций, которые могут быть наложены на клуб в результате скандала с "делом Негрейры".

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Как сообщает Catalunya Ràdio, Жоан Лапорт встретился с Александером Чефериным. Обмен между двумя мужчинами завершился на положительной ноте. Возможно, что предметом торгов был отказ Лапорты от участия в проекте Суперлиги, который президент "Блаугранас" неоднократно поддерживал, жестоко критикуя УЕФА. Отметим, что президент каталонцев лично летал на встречу к Чеферину в Словению, чтобы объяснить все обстоятельства "дела Негрейры". Барселона уверена, что им не грозят какие-либо санкции со стороны УЕФА. Также клуб не будет исключен из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Напомним, в начале апреля УЕФА объявил, что рассмотрит обвинения против "блаугранас" и назначил инспекторов для расследования. В случае доказательства вины каталонскому клубу угрожала дисквалификация из Лиги чемпионов.

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