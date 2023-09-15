Манчестер Сіті робив спроби переманити форварда Ламіна Ямала, стверджують журналісти Marca.

Барселона хоче переманити у Манчестер Сіті ще одного гравця – він побив рекорд минулого сезону

16-річний гравець справді був близьким до переходу в команду Гвардіоли, однак все ж зберіг вірність Барселоні. Каталонцям дії чемпіонів Англії зовсім не сподобались. Стосунки між клубами погіршились, хоча раніше вони часто проводили трансфери між собою.

Додамо, що у нинішньому сезоні Ямал почав регулярно виступати за першу команду Барси і встиг оформити гол+асист. "Кулес" сподіваються швидко продовжити контракт таланта, прописавши чималу клаусулу.

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