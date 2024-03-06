Посередники запропонували Барселоні підписати Пауло Дибалу. Клуб думає над таким сценарієм, повідомляє Sport.es. Окрім того, у запрошенні аргентинця зацікавлений мадридський Атлетіко.

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Такий інтерес до 30-річного гравця можна пояснити тим, що Дибала поки не продовжив контракт з Ромою, а чинна угода містить дуже привабливі умови для викупу. Так, будь-який іноземний клуб, щоб підписати Пауло, повинен заплатити лише 12 мільйонів євро. Для представників Італії клаусула становить 20 млн.

До слова, у нинішньому сезоні Пауло Дибала провів на клубному рівні 25 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 7 результативних передач. Аргентинець – це найкращий гравець Роми, без якого команді вкрай складно будувати атаки.

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