Посредники предложили Барселоне подписать Пауло Дибалу. Клуб думает над таким сценарием, сообщает Sport.es. Кроме того, в приглашении аргентинца заинтересован мадридский Атлетико.

Барселона на пороге принятия сенсационного решения относительно звезды команды

Такой интерес к 30-летнему игроку можно объяснить тем, что Дибала пока не продлил контракт с Ромой, а действующее соглашение содержит очень привлекательные условия для выкупа. Так, любой иностранный клуб, чтобы подписать Пауло, должен заплатить лишь 12 миллионов евро. Для представителей Италии клаусула составляет 20 млн.

К слову, в нынешнем сезоне Пауло Дибала провел на клубном уровне 25 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Аргентинец – это лучший игрок Ромы, без которого команде крайне сложно строить атаки.

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