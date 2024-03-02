Серія А, 27 тур

Удінезе – Салернітана – 1:1

Голи: Камара, 45+3 – Чауна, 10

Вилучення: Ебоселе, 66 (Удінезе)

За минулі вісім турів Удінезе здобув лише одну перемогу. Зате яку! Фріульці прибили Ювентус. Мабуть, уболівальники погодилися б програти в Турині, якби їхня команда змогла здолати прямих конкурентів. Сьогодні теоретично був шанс на три очки, адже в гості приїхала найгірша команда Серії А, якій поки не дуже допомогло звільнення Піппо Індзагі.

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Салернітана справді була гіршою на полі, але саме вона відкрила рахунок. Лум Чауна розібрався з опонентами на фланзі, змістився в центр і розкішним ударом відправив м'яч у сітку. 20-річний француз став наймолодшим гравцем чемпіонату, який у цьому сезоні набрав 5 очок за системою гол+пас. Цікаво, що цей удар так і залишився єдиним у площину за весь матч у виконанні гостей. Удінезе був набагато активнішим і гострішим. Зрівняв ще до перерви. Чудовий гол після передачі Товена забив Камара. У другому таймі команди змарнували по парочці чудових моментів. Удінезе пів години грав у меншості, але навіть за таких умов намагався вирвати перемогу. Фінальний свисток зафіксував нічию