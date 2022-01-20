Керівництво Барселони отримало пропозицію підписати форварда Байєра Патріка Шика, повідомляє Mundo Deportivo.

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Агенти 25-річного чеха контактували з "блаугранас". Чинний контракт Патріка з німецьким клубом розрахований до літа 2025-го, а портал Transfermarkt оцінює нападника у 40 млн євро.

Нагадаємо, на Євро-2020 Шик став одним з найкращих бомбардирів, забивши три м'ячі, один з яких визнали найкрасивішим голом турніру. У нинішньому сезоні Патрік провів 20 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та трьома асистами.

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