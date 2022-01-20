Руководство Барселоны получило предложение подписать форварда Байера Патрика Шика, сообщает Mundo Deportivo.

Челси готов помочь Барселоне с "утилизацией" Дембеле – каталонцы едва отобьют десятую часть расходов на игрока

Агенты 25-летнего чеха контактировали с "блаугранас". Действующий контракт Патрика с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает нападающего в 40 млн евро.

Напомним, на Евро-2020 Шик стал одним из лучших бомбардиров, забив три мяча, один из которых признали самым красивым голом турнира. В нынешнем сезоне Патрик провел 20 матчей, в которых отличился 18-ю голами и тремя ассистами.

Реал подарував Луніну перший трофей, величний камбек Коутінью, Ліга Пепа та страждання Миколенка – огляд вікенду