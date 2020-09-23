Захисник Челсі Антоніо Рюдігер зацікавив каталонську Барселону, повідомляє видання Kicker.

Вільяреал підписав захисника Барселони

27-річний оборонець останнім часом втратив довіру головного тренера "синіх" Френка Лемпарда – німець пропустив обидва матчі лондонців у новому сезоні АПЛ, а також не потрапив до заявки на матч Кубка англійської ліги проти Барнслі.

Імениті клуби одразу ж сприйняли це як сигнал: у боротьбу за захисника включились Барселона та Рома. Раніше ЗМІ також приписували інтерес до німця Ліверпулю.

До слова, Рюдігер також не проти змінити команду: мета Антоніо – отримати виклик до збірної Німеччини на Євро-2020, тож він потребує постійної ігрової практики.

Нагадаємо, захисник перейшов у Челсі в липні 2017 року з Роми за 21 млн євро. У минулому сезоні АПЛ провів 20 матчів, в яких відзначився двома асистами. Його контракт з "синіми" розрахований до червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця в 40 млн євро.

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