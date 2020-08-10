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Ліверпуль хоче підписати лідера захисту Челсі

17:48 - Читать на русском
Ліверпуль хоче підписати лідера захисту Челсі
Антоніо Рюдігер / Getty images

Німецький захисник Челсі Антоніо Рюдігер має шанс перебратися до складу чинного чемпіона Англії.

Ліверпуль вважає, що Рюдігер здатен покращити конкуренцію в центрі захисту, тому готовий організувати переїзд футболіста на Енфілд, повідомляє Goal з посиланням на Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, у трансфері 27-річного німця зацікавлений особисто головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп. Своєю чергою, керівництво "синіх" готове відпустити гравця, якщо отримає за нього гідну компенсацію.

Нагадаємо, Рюдігер перейшов у Челсі в липні 2017 року з італійської Роми за 35 мільйонів євро. У минулому сезоні у його активі 26 матчів за лондонський клуб, в яких він забив два голи. Чинний контракт гравця розрахований до кінця червня 2022-го.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Англія Юрген Юрген Клопп Трансфери Челсі Трансфери Ліверпуля Антоніо Антоніо Рюдігер
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