Центральний захисник Барселони Хорхе Куенка перейшов у Вільяреал, повідомляє офіційний сайт "жовтої субмарини".

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20-річний оборонець уклав контракт з новим клубом терміном на п'ять років. Сума трансферу склала 2,5 млн євро. Цікаво, що у цьому сезоні Хорхе не зможе допомогти команді Унаї Емері – він набиратиметься досвіду на правах оренди у Сегунді у складі Альмерії.

Нагадаємо, Куенка потрапив у систему Барселони у 2017 році. За молодіжну команду "блаугранас" провів 68 матчів, в яких забив три голи і віддав одну результативну передачу. За основний склад "синьо-гранатових" провів лише дві зустрічі, дебютувавши у Кубку Іспанії в матчі з Леонесою (1:0). Transfermarkt оцінює гравця у 2,3 млн євро.

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