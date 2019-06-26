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Барселона може отримати штрафні санкції від ФІФА через переговори з Неймаром

19:11 220 Читать на русском
Барселона може отримати штрафні санкції від ФІФА через переговори з Неймаром
Неймар / Reuters

Каталонцям загрожують непередбачувані проблеми у зв'язку з імовірним трансфером бразильця.

Барселона розпочала переговори зі своїм колишнім форвардом без дозволу ПСЖ.

Неймар визначився, коли оголосить про перехід у Барселону

Статут ФІФА передбачає покарання за подібну поведінку на трансферному ринку, інформує Mundo Deportivo. Згідно з 18 пунктом правил, вільно вести переговори з гравцем іншого клубу можна тільки тоді, коли до кінця його чинного контракту залишається менше півроку. Угода Неймара розрахована до 2022 року, тому Барселона не мала права обговорювати з ним потенційний перехід.

Нагадаємо, сам бразилець неодноразово натякав на своє бажання повернутись до столиці Каталонії.

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Теги
Іспанія Трансфери Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ ФІФА Неймар в Барселону
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