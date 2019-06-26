Барселона может получить штрафные санкции от ФИФА из-за переговоров с Неймаром

Каталонцам угрожают непредвиденные проблемы в связи с вероятным трансфером бразильца.

Барселона начала переговоры со своим бывшим форвардом без разрешения ПСЖ.

Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону

Устав ФИФА предусматривает наказание за подобное поведение на трансферном рынке, сообщает Mundo Deportivo. Согласно 18 пункту правил, свободно вести переговоры с игроком другого клуба можно только тогда, когда до конца его действующего контракта остается менее полугода. Соглашение Неймара рассчитано до 2022 года, поэтому Барселона не имела права обсуждать с ним потенциальный переход.

Напомним, сам бразилец неоднократно намекал на свое желание вернуться в столицу Каталонии.

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