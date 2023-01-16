Нідерландський нападник Барселони Мемфіс Депай може продовжити свою кар’єру в чемпіонаті Італії.

Форвард каталонців хоче покинути клуб вже цієї зими. На гравця претендує Атлетіко, але Барселону не задовольнила пропозиція мадридського клубу. Як повідомляє Жерар Ромеро, інтерес до Депая проявляє міланський Інтер.

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Через проблеми Ромелу Лукаку, перевантаження Едіна Джеко і незадовільну гру Хоакіна Корреа "нерадзуррі" звернули увагу на Депая. Інтер пропонує Барселоні аргентинського нападника в обмін на нідерландця. Для каталонців ця пропозиція може бути цікавою, тим паче що Корреа має досвід виступу в Ла Лізі.

Представники двох клубів мають зустрітися найближчим часом, щоб обговорити деталі. Єдиною проблемою може стати зарплата Депая, але Сімоне Індзагі навряд чи відмовиться від такого цінного нападника. Останнє слово буде за 28-річним нідерландцем.

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Нагадаємо, в цьому сезоні за Барселону Мемфіс Депай зіграв лише 206 хвилин. Хоакін Корреа виходив у складі Інтера в 21 матчі, в яких він забив три голи і віддав три результативні передачі.