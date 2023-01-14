Нападник "синьо-гранатових" Мемфіс Депай може вже у поточне трансферне вікно переїхати в мадридський Атлетіко.

"Матрацники" після відходу Жоау Феліша хочуть підписати 28-річного нідерландця, який не має стабільного місця у команді Хаві. Наставник Барси не надто в захваті від перспективи підсилення конкурента, однак готовий змінити свою думку.

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Хаві не проти вже в січні відпустити Депая в команду Дієго Сімеоне, але за однієї умови. На Камп Ноу повинен приїхати вінгер "матрацників" Яннік Феррейра Карраско, повідомляє AS.

І Депай, і Карраско не є основними гравцями у своїх командах, але бельгієць регулярно виходить на поле бодай на заміну, на відміну від форварда збірної Нідерландів. Наразі клуби ведуть перемовини про можливий обмін.

Не виключено, що Барсі доведеться трохи доплатити, адже угода Депая завершується вже влітку, тоді як контракт Карраско з Атлетіко чинний ще півтора року.

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