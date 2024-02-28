Іспанський фахівець оголосив про те, що в кінці сезону покине команду. Керівництво Барселони активно розпочало пошуки нового тренера, утім, зіткнулося з кількома відмовами. До того ж не має повної згоди серед очільників "кулес" щодо того, хто має замінити Хаві.

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Як інформує Sport.es, президент Барселони Жоан Лапорта неофіційно попросив іспанського тренера залишитися на чолі команди й продовжувати працювати в наступному сезоні. Керівництвом каталонців задоволено Хаві та його роботою. Крім того, гравці "блаугранас" підтримують свого тренера, якому вдалося побудувати гарну атмосферу в роздягальні.

Нагадаємо, наразі Барселона перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 57 балів. Від Реала каталонці відстають на вісім очок.

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