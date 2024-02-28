Саудівці були дуже активні в цьому сезоні. Вони залучили низку висококласних гравців з Європи. Найбільше говорили про трансфери Каріма Бензема і Неймара.

Хаві сенсаційно може змінити думку щодо відходу з Барселони – відомо, що впливатиме на рішення тренера

Найближчим літом можна очікувати чергового трансферного наступу з боку шейхів. Пропозицію з Саудівської Аравії вже отримав півзахисник Барселони Серхі Роберто. Клуб Аль-Кадісія хотів підписати легенду каталонців, проте 32-річний футболіст відхилив пропозицію.

Mundo Deportivo стверджує, що головною причиною рішення капітана Барселони став не статус клубу, який його зацікавив. З чуток, іспанець відмовився від трансферу з особистих причин. Його дружина має ізраїльське коріння, і їй було б некомфортно в мусульманській країні.

Контракт Роберто з Барселоною діє тільки до кінця червня. Хаві закликав до продовження контракту, але клуб поки що не робив жодних кроків у цьому напрямку.

Остаточне рішення щодо футболіста ухвалюватиме новий тренер Барселони. Сам футболіст був би зацікавлений у переїзді в MLS.

Серхі Роберто провів за Барселону 363 матчі, забив 19 м'ячів і зробив 41 асист.

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