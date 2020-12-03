"Мені є що сказати про заяву Неймара, але я не буду цього робити, щоб не дестабілізувати команду. Я не гратиму в ці ігри та не називатиму імена гравців, які можуть приєднатись до Барселони.

Неймар прагне грати з Мессі у наступному сезоні – бразилець готовий піти на велику жертву

Для Неймара нормально говорити такі речі, вони з Мессі друзі, це нормальні відносини. Я сподіваюся, що Лео може ще почекати і вислухати пропозицію нового президента Барси", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, напередодні Неймар заявив, що мріє знову пограти разом з Мессі. На тлі чуток про потенційний відхід аргентинця з каталонського клубу ЗМІ також припускають, що два товариші можуть об'єднатись у ПСЖ.

"Вся моя сім'я заплакала": перше інтерв'ю Мессі після скандального рішення – аргентинець знищив керівництво Барси